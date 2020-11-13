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القيادي بـ “ثوار طرابلس” والمستشار الصحي بأنقرة “برقيق”: تجنبوا العلاج بتركيا حتى ندفع ديوننا

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب المدعو عاطف برقيق، القيادي في مليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، والمعين في منصب مستشار إداري بالملحقية الصحية أنقره، الليبيين بتجنب العلاج في تركيا وذلك حتى يتم تسوية الديون المستحقة للمستشفيات.

وأضاف “برقيق” في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “أسوأ أيام الملحقية الصحية في تركيا  هذه الأيام .. فقد أقفلت كل المستشفيات التركية العلاج  على المواطنين  الليبين بسبب الدين بعد تراكم الديون المستحقة والتي تجاوزت عشرات الملاين من الدولارات ولم يعد بالإمكان إدخال أي حالة للعلاج”.

وتابع “برقيق” في منشوره قائى: “أرجو من المواطنين الراغبين بالعلاج في الخارج تجنب الساحة التركية حتى يتم تسوية الديون المستحقة من المستشفيات في جمهورية تركيا”.

يشار إلى أن عاطف برقيق يعد من أشد المؤيدين للغزو التركي لليبيا، ووظف صفحته في أكثر من منشور للدعاية لنظام أردوغان وتركيا التي يصفها بالدولة الحليفة، كما عرف عنه عداوته للجيش، وتأييده للمليشيات.

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تركيا ديون ليبيا مستشفيات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هذه ديون الاخواان وممصطفى عبد الجليل والصلابي ـ ليببيا ليست علييها أي ديون ـ يكفي المرتزقة السوورين والعرب الأي ترسلهمم تركيا وقطر وأكللهم وشربهم في ليبيا ويكفي المشاريع اللليبية الي تم سرقتها من الشركات التتركية وهي موكلة للشركاات الكورية والصينيية بتنفيذها وهي من المفترض أن تقام في طربلس والمدن المتضررة مثل تاورغاء وترهونة ….!!!

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