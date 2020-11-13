القيادي بـ “ثوار طرابلس” والمستشار الصحي بأنقرة “برقيق”: تجنبوا العلاج بتركيا حتى ندفع ديوننا

طالب المدعو عاطف برقيق، القيادي في مليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، والمعين في منصب مستشار إداري بالملحقية الصحية أنقره، الليبيين بتجنب العلاج في تركيا وذلك حتى يتم تسوية الديون المستحقة للمستشفيات.

وأضاف “برقيق” في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “أسوأ أيام الملحقية الصحية في تركيا هذه الأيام .. فقد أقفلت كل المستشفيات التركية العلاج على المواطنين الليبين بسبب الدين بعد تراكم الديون المستحقة والتي تجاوزت عشرات الملاين من الدولارات ولم يعد بالإمكان إدخال أي حالة للعلاج”.

وتابع “برقيق” في منشوره قائى: “أرجو من المواطنين الراغبين بالعلاج في الخارج تجنب الساحة التركية حتى يتم تسوية الديون المستحقة من المستشفيات في جمهورية تركيا”.

يشار إلى أن عاطف برقيق يعد من أشد المؤيدين للغزو التركي لليبيا، ووظف صفحته في أكثر من منشور للدعاية لنظام أردوغان وتركيا التي يصفها بالدولة الحليفة، كما عرف عنه عداوته للجيش، وتأييده للمليشيات.