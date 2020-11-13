«النعاس»: القذافي أنفق 54 مليار دولار على تكوين جيش دمر به البلاد والعباد

زعم محمد النعاس، الذي تقدمه قنوات «الوفاق» كخبير عسكري واستراتيجي، أن القذافى أنفق حوالى 54 مليار دولار على تكوين جيش ضخم أرهق به الاقتصاد ودمر به البلاد والعباد .

وتابع “النعاس” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أخشى ما أخشاه أن ليبيا فى طريقها من جديد إلى التورط فى بالوعة الإنفاق العسكري بوحى من الدول الكبرى المتحكمة فى الملف الليبى كما فعلوا فى العراق وهو ما يعنى تثبيت ليبيا فى العصر الحجري إلى الأبد” على حد ادعائه.

وادعى أن الجيوش فى العالم الثالث عبارة عن بـ”الوعة تفتك بالاقتصاد الوطنى” دون فائدة، لأن دول العالم الثالث لا تستطيع تصنيع الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات اللازمة لخوض الحروب الحديثة بل هى تعتمد اعتمادا شبه كلى على ما تستورده بالعملة الصعبة من خارج حدودها وأحيانا لا تستطيع تلك الجيوش الدفاع حتى عن حدود الوطن دون دعم من القوى الخارجية المصنعة للأسلحة الحديثة، على حد قوله.

وأضاف النعاس:” آخر الأمثلة على ذلك هو الحرب الأخيرة بين أرمينيا وأذربيجان، حيث تمكنت أرمينيا الأقل حجما ووزنا من أذربيجان منذ أكثر من ثلاثة عقود من الاستيلاء على جزء كبير من الأراضى الأذربيجانية بدعم من روسيا التى مكنته من التفوق التكتيكى الميدانى على جيش أذربيجان”، على حد تعبيره.

وزعم أن هذه الحرب الأخيرة لم يتمكن الجيش الأرمينى من الصمود أمام جيش أذربيجان بسبب تفوقه التدريبى والتجهيزى والتكتيكى والتقنى أولا، وبسبب نكوص حليفته الدولة الكبرى روسيا عن دعمه لأسباب تتعلق بأهمية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية مع كل من تركيا وأذربيجان، وبذلك يتحول ما أنفقته الدولة الفقيرة أرمينيا على جيشها إلى عبث سوف يعانى منه الاقتصاد الأرمينى ردحا من الزمن، وهذا كله بسبب الإصرار على تكوين جيش يعتمد على ما يستورده من الخارج وليس على الإمكانيات المحلية الوطنية .