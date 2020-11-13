78 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة وشفاء 97 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في مصراتة تسجيل 78 إصابة جديدة بالفيروس أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 97 مصابا، في حين توفى مصابان، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالوباء في مصراتة إلى 6339 حالة، منها 2030 نشطة، و4125 متعافا، بينما توفى 184 آخرين.

يذكر أن آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أظهرت اكتشاف 919 إصابة بالوباء في ليبيا يوم الأربعاء الماضي، منها 183 حالة في مصراتة.

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