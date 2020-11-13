“الصغير”: لا قيمة للمجلس الرئاسي الجديد إذا مررت المادة التي تحمي اتفاقيات “السراج وأردوغان”

استنكر حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، وجود نص في مسودة الاتفاق المسربة عن منتدى حوار تونس، تحمي اتفاقيات “فائز السراج” و”أردوغان” وتبرر وجود القوات التركية والمرتزقة الأجانب في ظل مجلس رئاسي وحكومة جديدة موضحا أن ذلك يعطل اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 .

وقال “الصغير” على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “لا معنى ولا قيمة للمجلس الرئاسي ولا الحكومة الجديدة بوجود نص يحمي اتفاقية السراج مع أردوغان وبالتالي يحمي وجود القوات التركية والمرتزقة الأجانب .. هذا النص يعطل اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 بخصوص بدء مغادرة الاجانب لليبيا” .

وأكد “الصغير” في منشوره قائلا: “إن استمرار وجود هذا النص يفرغ الاتفاق من محتواه ويتعارض مع حوالي ست نصوص واردة بذات الاتفاق الجديد”.

وأشار “الصغير” إلى أن هذا النص في مسودة الاتفاق المسربة عن منتدى حوار تونس يأتي كالتالي: “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، قد أعلنت الأربعاء الماضي توصل المشاركين في حوار تونس إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة.

وقالت “وليامز” خلال مؤتمر صحفي إن المشاركين اتفقوا أيضًا على توضيح الخطوات المقبلة بما في ذلك الأساس الدستوري وإجراء الانتخابات التي ستكون خلال فترة «لا تتجاوز 18 شهرًا».