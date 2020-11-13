الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة

أخلت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى، العديد من مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة.

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أن لجنة منبثقة عن الغرفة، أخلت مقرات عسكرية في كل من منطقة السيدة عائشة، والبركة وبودزيرة، والصابري، مساء أمس السبت، مؤكدة أن عملها سيستمر حتى تصبح المدينة خالية من كافة المظاهر المسلحة، لتتمكن هيئة الشرطة من أداء مهامها المنوطة بها في تأمين المواطنين.

يذكر أن الغرفة تشكلت بقرار من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، برئاسة رئيس أركان القيادة العامة عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف.

والسبت الماضي، أعلنت الغرفة الاتفاق على وضع آلية عمل لتفكيك التنظيمات العسكرية المسلحة وإخلاء المقرات الواقعة تحت سيطرتها.

وقررت الغرفة ذلك، «بناء قوة مشتركة عسكرية وأمنية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الغرفة فيما يتعلق بإنفاذ القانون وسيادة العدالة».

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