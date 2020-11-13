سعيد: الانتخابات هي أفضل الحلول لإنهاء صراع السلطة

رأى عضو مجلس النواب الموازي بطرابلس أبوبكر أحمد سعيد، أن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو أفضل الحلول لإنهاء صراع السلطة في ليبيا.

وقال سعيد، :”حوار تونس في تصوري لن يكون مختلف عن الصخيرات، وأتفق مع الكثيرين أن حوار الصخيرات مازال أفضل بكثير عما يحدث اليوم، تفاقمت الخلافات عندما وصلوا للترشيحات وتسمية شاغلي المناصب العليا، فالفشل وارد أن لم تحدث توافقات وضغوط قوية”، بحسب تعبيره.

وأضاف سعيد، :”ما تفعله البعثة هو تجسيد لظاهرة تقاسم المناصب بين شخصيات جدلية ومتنفذة كلها تدعي تمثيلها لقبائل ومدن وأحزاب سياسية، فمن يملك السلطة والثروة والسلاح هو الحاكم ومن لا يملك فهو المحكوم”، على حد قوله.