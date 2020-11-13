«الأرصاد الجوية» تحذر من جريان بعض الأودية في شمال ليبيا

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار من حين لآخر على بعض مناطق شمال ليبيا.

وأوضح المركز، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تكون الأمطار جيدة إلى غزيرة أحيانا هذا اليوم على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت والخليج، قد تصحبها سحب رعدية مما تؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية وتراكم المياه في الأماكن المنخفضة عليه، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن المناطق التي تتعرض لسقوط أمطار تشمل مناطق “الجفرة _ الواحات” وجالو.

وأشار المركز إلى احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي- الجبل الأخضر وبعض مناطق الساحل الشرقي.

وأكد أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا ما بين (20-25) م ولا تتجاوز (18) م على المرتفعات الجبلية.