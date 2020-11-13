«أبوبكر سعيد»: «حوار تونس» لن يختلف عن «اتفاق الصخيرات»

قال النائب المنشق عن البرلمان الليبي، أبو بكر سعيد، المقيم في العاصمة الليبية طرابلس، إن الحوار الليبي في تونس لن يكون مختلفا عن اتفاق الصخيرات، وأتفق مع الكثيرين أن حوار الصخيرات ما زال أفضل بكثير عما يحدث اليوم” على حد قوله.

وأضاف أبو بكر سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الخلافات تفاقمت عندما وصلوا للترشيحات وتسمية شاغلي المناصب العليا، فالفشل وارد أن لم تحدث توافقات وضغوط قوية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن ما تفعله البعثة هو تجسيد لظاهرة تقاسم المناصب بين شخصيات جدلية ومتنفذة كلها تدعي تمثيلها لقبائل ومدن وأحزاب سياسية، فمن يملك السلطة والثروة والسلاح هو الحاكم ومن لا يملك فهو المحكوم” على حد زعمه.

وادعى أن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو أفضل الحلول لإنهاء صراع السلطة.