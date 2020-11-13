المشاركون في الحوار الليبي يضعون آليات لاختيار مجلس رئاسي جديد

تناولت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، وثيقة تشير إلى ما اتفق عليه المشاركون في ملتقى الحوار الليبي بتونس، حول شروط الترشيح واختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء.

وأظهرت الوثيقة آلية خاصة للترشح وأخرى للاختيار، مبينة أن من شروط الترشيح أن يقوم أعضاء ملتقى الحوار بمنح تزكية غير مكررة لمرشح واحد لمهمة عضوية المجلس الرئاسي ولمرشح واحد لمهمة رئيس الحكومة.

وبينت الوثيقة أنه يشترط في تزكيات عضوية المجلس الرئاسي أن تكون من نفس إقليم المرشح.

وأشارت الوثيقة إلى أن البعثة الأممية ستعلن جدول الترشيحات النهائي ويتضمن الأسماء التي حصلت على عدد التزكيات المطلوبة لعضوية المجلس الرئاسي ولمهمة رئاسة الحكومة.

وأوضحت الوثيقة أن لجنة التوافقات ستقوم بعد التشاور مع أعضاء الملتقى باختيار ثلاثة أعضاء للمجلس الرئاسي من ضمنهم رئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء ومن ثم يقوم رئيس الوزراء باختيار نوابه والأخذ بنطر الاعتبار التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.

وأشارت الوثيقة إى أنه في حال عدم نجاح في إنجاز الاختيار في يوم كامل، سيتم التصويت وفقا للخيارات.

وأظهرت الوثيقة أن الأعضاء اتفقوا على مقترح آخر، يقدم طريقة مختلطة لحكم البلاد، مبينة أنه لكي يتم الترشح والاختيار للمجلس الرئاسي، يتقدم المرشحون لمجلس تمثيل المناطق (شرق وغرب وجنوب)، موضحة أنه يشترط أن يتم توقيع الدعم لعضوية مجلس الرئاسي من قبل خمسة ممثلين مؤهلين من نفس المنطقة التي تقدم والترشح لها.

وأشارت الوثيقة إلى أنه يجب إجراء التصويت بين أعضاء الملتقى داخل المجمع الانتخابي، لافتة إلى أنه يمكن لكل عضو التصويت لمرشح واحد وفيما سواه يعتبر صوته باطلا.

وقالت الوثيقة إنه في حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات يتم إجراء جولة ثانية من التصويت لمرشحين إثنين من أعلى أصوات الجولة الأولى، وأن الفائز هو المرشح الذي يفوز بأغلبية الأصوات في الجولة الثانية، أما في حالات تساوي عدد الأصوات، يتم تحديد الفائز عن طريق القرعة.

وبينت الوثيقة أن منصب رئيس الوزراء يشترط له أن يقوم بترشيحه عشرة أشخاص من الملتقى أو حسب آلية التزكية، مشيرة إلى أنه يجب تحديد الإقليم الذي ينتمي إليه المرشح لمنصب رئيس الوزراء لعرض اختيار نائبين من قبل رئيس مجلس الوزراء مراعيا التوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.

وأظهرت الوثيقة أن الأعضاء اتفقوا على أنه

سيكون رئيس المجلس الرئاسي هو الفائز في السباق الإقليمي لمجلس الرئاسة من حيث عدد السكان المختلفين عن منطقة رئيس الوزراء المختار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24