ممثلو المنطقة الغربية بحوار تونس يتصارعون لتقاسم المناصب

أكدت مصادر من داخل لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس، وجود خلافات بين المشاركين في الحوار السياسي الذين يمثلّون العاصمة طرابلس، حول توزيع وتقسيم مناصب رئاسة وعضوية المجلس الرئاسي والحكومة القادمين.

وأفادت المصادر، في تصريحات صحفية، بأن المناصب السيادية التي سيحصل عليها أعضاء الحوار عن طرابلس في السلطة التنفيذية القادمة، قسّمت ممثلي المنطقة الغربية المشاركين في الحوار السياسي بتونس إلى 3 تكتلات، أحدهم يمثل مدينة مصراتة ويتمسّك بضرورة حصول مدينته على منصب رئاسة الحكومة القادمة، والآخر ينتمي إلى “الهيئة الطرابلسية” أي العاصمة طرابلس، ويعمل على دعم بقاء فايز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي، في حين يمثل تكتل آخر مدن الساحل الغربي “الزاوية- صبراتة – زوارة – ورشفانة – الزنتان”، ويعمل بالتوافق مع تكتلّ “الهيئة الطرابلسية” على أن تتولى شخصية تنتمي إليهم رئاسة الحكومة، في صورة حصول شرق ليبيا”على منصب رئاسة المجلس الرئاسي، على أن يكون مقعد أحد نائبي المجلس الرئاسي من نصيب مدينة مصراتة.

وتوقعت المصادر، أن تكون عملية اختيار المرشحين للمناصب العليا بالمجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة القادمين، أكبر تحدّ يواجه سير الحوار السياسي الليبي في تونس، حيث يقاتل كل طرف للحصول على اسم مفضل لديه ومقرب منه على مقعد في السلطة الجديدة.

ويستمر المشاركون قبل الوصول إلى هذه المرحلة، في ملتقى الحوار السياسي في مناقشة آليات اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة، ومقرّ هذه السلطة التنفيذية الجديدة وسط انقسام في المواقف بين مدينتي سرت والعاصمة طرابلس.

يشار إلى أن المفاوضين كانوا اتفقوا على ما يشبه خارطة طريق لتنظيم انتخابات عامة في البلاد خلال مرحلة انتقالية توافقية لا تتجاوز سنتين، وتبدأ من تاريخ انتقال السلطة من الحكومتين المتنافستين حالياً إلى حكومة الوحدة.

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