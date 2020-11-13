ليبيا تسجل 824 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 556 مصابا، في حين توفى 10 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا