بركات: مطبات كثيرة تواجه لجنة الحوار بتونس

حذر وزير الصحة السابق بحكومة المجلس الانتقالي د. ناجي بركات، أعضاء لجنة الحوار في تونس من الوقوع فيما وصفها بـ”المطبات” التي قد تعيق حل الأزمة الليبية.

وقال بركات، “إنه وبعد أربعة أيام عسيرة من حوار تونس نجد أن هناك العديد من المطبات، أولها هو مسودة الدستور والتي أن تم الاستفتاء عليه بصورته الحالية فأن ليبيا سوف تتفكك وتكون ولاية الفقيه تتحكم بليبيا مثل إيران…، كذلك الإخوان يريدون الاستفتاء عليه بالأغلبية وليس 61% بنعم من الشعب الليبي، وهذا أخطر شيء حيث يريدون أن لا يشرع شيء بليبيا ألا اذا وافقت لجنة من الشيوخ والمندسين تحث لحاف الدين، من يريد هذا كله أنهم الإخوان ويرسلون في رسائل لليبيين بأنه يجب المطالبة بالاستفتاء على مسودة الدستور”، بحسب تعبيره.

وتابع بركات، :”المسودة يجب إعادة صيغتها من جديد، أما الأشياء الأخرى والتي تم التوافق عليه فهي ليس بها مطبات، وأتمني أن لا يتم التصويت على مسودة الدستور كما يريدها المشري وكتب عليها أكثر من عشر مرات منذ الإعلان عن الحوار بتونس وأمس أقنع من معه بأن التصويت عليها مهم اليوم المطب الأكبر وتقاسم الحصص والتمكين حيث اختيار ووضع معايير للمجلس الرئاسي والحكومة”، على حد قوله.

وأضاف، :”طبعا لا يجوز الترشيح من البرلمان أو المجلس الأعلى ولكن الرئاسي وحكومة الثني يستطيع أي واحد أن يتقدم لهذه المناصب وهو مطب كبير، هذا الذي أرسلته اللجنة الحوار اليوم، موضوع رئيس الحكومة ووزراءه، النصيحة هو أنه في حالة الترشيح وقبول الرئيس بالشروط يجب أن لا يختار وزراءه من الحكومات الحالية وعليه أن يختار وزراءه في حكومة مصغرة من ثمان وزرات وان يقدم الأسماء لكم وكل وزير يقدم برنامج عمله لكم وانتم تعطونهم الموافقة، يجب أن يرشح شخص واحد من الرئاسي وشخص واحد من الحكومة بالشرق وأخر من الغرب لرئاسة الحكومة والباقي من الأخرين، التصويت بالأغلبية منكم على أي شيء مطب كبير ويجب أن توضع معايير للتصويت ونسب معينه لمن سيعين منكم، يجب أن ترضع تواريخ لبداية ونهاية عمل الحكومة وهذا مهم حتى تكسب ثقة الشعب، بدون تواريخ محددة فأن الصخيرات رقم 2 سوف تطفح من جديد، وهذا مطب كبير والمحاصصة تلعب في دورها والإخوان يراهنون على شخص والعالم وراءهم بحكم أن الإخوان مثل الشيعة لديهم شخص واحد يتحكم فيهم وهو المرشد، أما أنا وأنت والسنة فلا يتحكم فينا أحد والغرب والعالم يفضلهم وهذا الذي سوق للغرب ولهذا يفضلون الإخوان عن السنة، الحذر والحذر يا لجنة الحوار ولا تبيعوا الوطن لهم”، بحسب وصفه.