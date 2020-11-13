عاجل// الأطراف الليبية بملتقى تونس تناقش بعد قليل آلية اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة

كشف مصدر نيابي، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن الأطراف الليبية المجتمعة بمنتجع قمرت في تونس ستناقش بجلسة اليوم الجمعة التي من المقرر أن تعقد بعد قليل آلية اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة”.

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