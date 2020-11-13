“الوطني لمكافحة الأمراض”: 824 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 556 ووفاة 10 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 556 ووفاة 10 حالات، وذلك وفقا للتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (249) .

وأوضح بيان المركز الوطني على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” أنه استلم عدد (3864) عينة موزعة على المختبرات التالية : (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1598) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (990) عينة- مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (371) عينة – مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (126) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (87) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (40) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (53) عينة – مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة – مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (123) عينة – مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (6) عينات).

وذكر البيان أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد (3040) عينة سالبة

– عدد (824) عينة موجبة (555 جديدة + 269 مخالطة)

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 306 حالة جديدة

عدد 85 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 30 حالة جديدة

3.جنزور

عدد 6 حالة جديدة

4.زليتن

عدد 23 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

5.مصراته

عدد 78 حالة مخالطة

6.ترهونة

عدد 1 حالة مخالطة

7.مسلاته

عدد 2 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

8.الرياينة

عدد 5 حالة جديدة

9.الزهراء

عدد 1 حالة جديدة

10.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

11.اجدابيا

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

12.الماية

عدد 6 حالة جديدة

13.الخميس

عدد 9 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

14.القره بوللي

عدد 9 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

15.بني وليد

عدد 30 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

16.صبراته

عدد 6 حالة جديدة

17.سواني بن ادم

عدد 13 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 8 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

19.العجيلات

عدد 3 حالة جديدة

20.السبيعة

عدد 1 حالة مخالطة

21.زواره

عدد 30 حالة مخالطة

22.قصر بن غشير

عدد 22 حالة جديدة

23.العامرية

عدد 5 حالة جديدة

24.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

25.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

26.الزنتان

عدد 10 حالة جديدة

عدد 23 حالة مخالطة

27.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

28.العواته

عدد 2 حالة جديدة

29.جادو

عدد 6 حالة جديدة

30.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

31.سبها

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

32.الشاطئ

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

33.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

34.الغريفة

عدد 3 حالة جديدة

35.قصر الاخيار

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

36.الحرابة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

37.المعمورة

عدد 2 حالة جديدة

38.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

39.الزاوية المركز

عدد 18 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

وذكرت تفاصيــل الـ (556) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 389 حالة في طرابلس

2.عدد 14 حالة في قصر بن غشير

3.عدد 18 حالة في العجيلات

4.عدد 1 حالة في اجدابيا

5.عدد 11 حالة في صرمان

6.عدد 7 حالات في الزنتان

7.عدد 9 حالات في زليتن

8.عدد 10 حالات في الزاوية المركز

9.عدد 97 حالة في مصراته

وأشارت إلى أن تفاصيـل الـ (10) حالات وفاة:

1.عدد 1 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في رقدالين

3.عدد 3 حالات في العجيلات

4.عدد 2 حالة في اجدابيا

5.عدد 1 حالة في الشاطئ

6.عدد 1 حالة في غريان

7.عدد 1 حالة في مسلاته

وبحسب بيان المركز فإن الإحصاءات العامة بلغت إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 72628 ، والحالات النشطة 28374، والمتعافين 43259، والوفيات 995.