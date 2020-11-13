بعيو ينفي صحة التسريبات المنسوبة إليه

نفى رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، صحة التسريبات المنسوبة إليه بشأن حديثه مع السفير حافظ قدورة.

وقال بعيو في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذه “التسريبات المزعومة كاذبة ومزيفة” ولا وجود لها، مؤكدا أن هاتفه الشخصي لم يتمكن المعتدون الذين هاجموا بيته واختطفوه خلال الأسابيع الماضية من الوصول أو الحصول عليه.

وأكد بعيو، أن هذه المحادثات لا وجود لها من الأساس، منبها إلى ضرورة التعاون في الإبلاغ عن الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه والتي تحاول استهدافه ضمن ما وصفها بـ”الحرب القذرة”.

كما شدد بعيو، على أن كل هذه المحاولات لن تنال من عزيمته وصموده.

” style=”height: 753px;”>