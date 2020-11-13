المرعاش: اتفاقية الوفاق وقطر تعبر عن تجاوزهما لمفاوضات لجنة الـ10 العسكرية وما ينتج عنها

ليبيا – علق المحلل السياسي كامل المرعاش على اتفاقيات “التدريب والتعاون” التي وقعتها وزارة الدفاع بحكومة الوفاق أمس الخميس مع قطر،قائلاً:” إن توقيع هذا الاتفاق مع قطر يعبر عن حالة القلق التي يشعر بها السراج، والدوحة من تجاوزهما في مفاوضات لجنة الـ 10 العسكرية وما يمكن أن ينتج من توافقات في المسارات الآخرى”.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموثع “العين الإخبارية ” اليوم الجمعة أوضح أن قطر بهذه الاتفاقية والإعلان عنها تريد القول “نحن موجودون” حتى من خلال توقيع بروتكولات هزيلة ليس لها أي محتوى حقيقي.

وأضاف أن قطر ليس لديها ما تقدمه إلى ليبيا في أي مجال وليس لديها جيش ولا خبرات عسكرية ما يوجد لديها فقط حرس أميري مهمته حماية تميم وعائلته، على حد وصفه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية