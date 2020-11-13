بعد توقفه لـ 10 أشهر.. تشغيل معمل الغاز بميناء الزويتينة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تشغيل معمل الغاز بميناء الزويتينة النفطي بتاريخ 8-11-2020 بعد توقف دام أكثر من 10 أشهر.

وأوضحت المكتب الإعلامي للمؤسسة، أنه وبعد رفع القوة القاهرة عن الميناء والتوجيهات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة بأهمية العودة السريعة إلى الانتاج مع دعمها المتواصل، تمكن العاملين بالمعمل في وضعه على الانتاج في ظروف صعبة نظرا لأهمية هذا المعمل وما ينتجه من كميات لغاز الطهي وحاجة المواطنين إليه، لافتا إلى أن المعمل يستقبل حاليا كميات المكثفات من حقل ابو الطفل عن طريق حقل 103 والتي من المتوقع أن تزداد الكميات بعد أيام عندما يتم تشغيل معمل الغاز بحقل 103د.

ويعتبر معمل الغاز أحد الوحدات الرئيسية لميناء الزويتينة النفطي التابع لشركة الزويتينة للنفط والذي تم انشائه مع بداية انتاج الشركة سنة 1968، ويتم من خلاله تغطية نسبة كبيرة من السوق المحلى بغاز الطهى كما يتم من خلال الميناء تصدير كميات من الغاز السائل الى الخارج.