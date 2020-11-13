لافروف: دخول ليبيا إلى سوق النفط قد يكون له تأثير على الأسعار العالمية

ليبيا – صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس أن دخول ليبيا إلى سوق النفط قد يكون له تأثير على الأسعار العالمية.

لافروف وفي حوار مع وسائل إعلام روسية وأجنبية وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “فيما يتعلق بالنفط، فقد دعونا في سبتمبر الأطراف الليبية إلى موسكو لمساعدتهم للتوصل إلى اتفاق لاستئناف مبيعات النفط، وتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق”.