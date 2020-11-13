وبحسب “سكاي نيوز” ألقت السلطات الليبية القبض على هؤلاء النسوة داخل جبهات القتال في مدينتي سرت وصبراتة وقد ثبت تورطهن بالانضمام إلى تنظيمي داعش والقاعدة في ليبيا.

وذكرت المصادر التي تحدثت لسكاي نيوز عربية وطلبت عدم الكشف عن اسمه، أن السلطات الجزائرية والمصرية والتونسية وافقت على استلام المتهمات، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية تتخذ حاليا بهذا الصدد.

وأنهت بعض هؤلاء المعتقلات مدة محكوميتهن داخل سجون الغرب الليبي وسبق أن رفضت بعض الدول استلام المتهمات بالانتماء إلى تنظيم داعش وسط رفض شعبي في بعض هذه الدول لعودتهن.