راشد: البرلمان سيرفض مخرجات ملتقى تونس حال كرس لمرحلة انتقالية جديدة

ليبيا – علق عضو مجلس النواب المقاطع محمد راشد على بيان البرلمان ونواب من طرابلس ومجلس الدولة الاستشاري بشأن ماوصف بتجاوزات البعثة الأممية ورفضهم استحداث جسم تشريعي غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها.

راشد وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري قال إن هدف مجلس النواب من البيان الصادر هو تذكير البعثة الأممية بمهامها ومحاولة منه للسير في المسار الصحيح وعدم الدخول في مراحل انتقالية أخرى وكذلك رفض المجلس اعتبار المشاركين في تونس جسما تشريعيا بديلا عنه ومنحهم صلاحية اعتماد الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن البرلمان سيرفض مخرجات ملتقى تونس حال كرس لمرحلة انتقالية جديدة أو استحداث جسم تشريعي أو اعتماد الحكومة المقبلة من ملتقى تونس واعتبار المشاركين هم الجهة التشريعية ومن حقها فعل ذلك، أما بخصوص البرلمان فقد يوحد جلساته خلال لقاء تشاوري قريبا، وفق كلامه.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية