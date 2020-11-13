اليونيسف تدعم 9 آلاف طالب وطالبة في ليبيا

خصصت مبادرة “التعليم لا يمكن أن ينتظر” 750 ألف دولار لبرنامج التعليم الذي بدأته وكالة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف للاستجابة لحالات الطوارئ لدعم 9000 فتاة وفتى متأثرين بالأزمة المستمرة في ليبيا والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.

تدخل الأزمة التي طال أمدها في ليبيا الآن عامها التاسع وخلفت أكثر من 400 ألف نازح من بينهم ما يقرب من 120 ألف طفل. ومنذ 15 مارس 2020 ظلت المدارس ومراكز التعلم غير الرسمية في ليبيا مغلقة للحد من تفشي فيروس كورونا، وقد ترك هذا ما لا يقل عن 1.3 مليون طالب خارج المدرسة. وتسبب الإغلاق أيضًا في جعل الأطفال والمراهقين المتضررين من النزاع غير قادرين على الوصول إلى مختلف الخدمات الأساسية بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي حيث تعد المدارس ومراكز التعلم غير الرسمية نقاط وصول لهذه الخدمات.

وقال ممثل اليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى “مع مرور أكثر من ثمانية أشهر على انتشار الوباء يتعطل تعليم الأطفال بشكل كبير. مع توقف التعليم سيكون مستقبلهم معلقًا، ولا يمكننا السماح بذلك”، مضيفا “ستمكن هذه المبادرة اليونيسف وشركائها من مساعدة الأطفال في ليبيا بما في ذلك الأطفال الأكثر ضعفاً مثل الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين والمهاجرين، يجب أن نتحرك الآن لضمان عدم تخلفهم عن الركب”.

وستساعد المبادرة في تقليل تأثير الاضطراب في التعليم من خلال زيادة إمكانية الوصول للمؤسسات التعليمية مع الحفاظ على سلامة الأطفال والعاملين في مجال التعليم أثناء جائحة كورونا. وقامت اليونيسف بالشراكة مع مبادرة “التعليم لا يمكن أن ينتظر” وأصحاب المصلحة الآخرين بإعطاء الأولوية للتعلم عن بعد وبناء قدرات المعلمين في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، ودروس اللحاق بالركب، وأنشطة توصيل المياه والصرف الصحي، والأنشطة التكميلية توزيع المواد الغذائية في مدارس مختارة.

ومن جانبه صرح يعقوب الحلو نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا “جاءت هذه المبادرة في الوقت المناسب، حيث قدمت الأمل والمساعدة للفتيان والفتيات المستضعفين الذين عانوا الكثير بالفعل”، وأضاف “نحن فخورون جدًا بهذه الشراكة مع مبادرة “التعليم لا يمكن أن ينتظر” ونأمل في العمل مع المزيد من الشركاء لتلبية النطاق الكامل للاحتياجات في ليبيا”.

وتحظى مبادرة “التعليم لا يمكن أن ينتظر” بتقدير عميق من اليونيسف وعائلة الأمم المتحدة الأكبر والشركاء المنفذين في ليبيا. وتساعد هذه المبادرة على ضمان حصول 4050 طفل على مواد تعليمية فردية، واستفادة 2500 طفل من توزيع المواد الغذائية التكميلية، وحصول 4000 طفل على المياه والصرف الصحي والدعم الطبي. والمستفيدون الرئيسيون من المبادرة هم الطلاب ذوو الإعاقة والأطفال من الفئات الضعيفة بما في ذلك النازحون داخليًا والمهاجرون واللاجئون والمجتمعات المضيفة.