أوحيدة: هناك خلاف بملتقى تونس حول آلية ترشيح واختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن ما تسرب من ملتقى تونس اليوم هو وجود خلاف حول آلية ترشيح واختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة،فبينما يرى البعض ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في جلسات بوزنيقة ومونترو التمهيدية بأن يختار كل أعضاء إقليم على حدة مرشحهم يرى آخرون أن يكون الاختيار عاما لكل أعضاء الحوار.

أوحيدة وخلال تصريحاته لموقع “عربي21” القطري أمس الخميس أوضح أن أغلب أعضاء الحوار من الغرب الليبي متمسكون بمسودة الدستور ولا يرغبون في المحاصصة الإقليمية.

ورأى عضو مجلس النواب أن أعضاء الحوار من المنطقة الغربية سيتفقون في النهاية على تسويات معينة في سبيل عدم إضاعة الفرصة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية