فحيمة: قلقون من أن يكون ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس بداية لتشكيل جسم تشريعي آخر

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن تصريح المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز بشأن اتفاق المشاركين في الحوار بتونس على إجراء الانتخابات بعد 18 شهرا، يعني دخول ليبيا مرحلة انتقالية جديدة.

فحيمة وفي تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الخميس أعرب عن تخوف مجلس النواب من أن يكون ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس، جسما تشريعيا آخر، يمتلك صلاحية إصدار التعليمات، علاوة على صلاحية إعطاء الثقة للحكومة الليبية وغيرها من الصلاحيات.

وعلى صعيد متصل، علق عضو البرلمان على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة المنعقدة في مدينة سرت وإلى أي مدى ستنجح نتائج تلك الاجتماعات في الوصول إلى تفاهمات مهمة تحديدا ضمن المسار السياسي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية