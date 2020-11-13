ارتفاع ضحايا غرق قاربين للهجرة إلى 100 قتيل

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا غرق قاربين، كانا يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا إلى 100 قتيل.

وغرق أحد القاربين قبالة ساحل مدينة الخُمس، والآخر قرب ساحل مدينة صرمان، أمس الخميس، حسب بيان المنظمة، الذي نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»..

وأشار البيان إلى أن القاربين كان على متنهما أكثر من 140 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، وقد انتشلت جثث 31 قتيلا فقط، فيما تستمر أعمال البحث والإنقاذ.

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وفي سبتمبر الماضي، ذكرت منظمة الهجرة أن حرس السواحل الليبي أعاد نحو 8 آلاف مهاجر من داخل البحر المتوسط إلى شواطئ البلاد منذ بداية العام 2020.

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