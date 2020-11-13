الاتحاد الأوروبي: ليبيا تشهد “خطوة مهمة” بالتوافق على خارطة انتخابات

وصف الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التوافق بين الأطراف الليبية المجتمعة في تونس، على إجراء انتخابات في غضون 18 شهرًا بـ”الخطوة المهمة”.

وقال المسؤول الأوروبي، في تغريدة على “تويتر”: بروكسل تتابع عن كثب مجريات الملتقى السياسي الليبي، ونأمل أن يتواصل الحوار المثمر نحو الاتفاق على إجراء انتخابات نزيهة وحكومة موحدة مستقرة، وندعو الأطراف الليبية إلى عدم تفويت هذه الفرصة السانحة.

وتتوجه الأنظار محليًا ودوليًا نحو تونس التي تحتضن ملتقى الحوارِ السياسي الليبي برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا؛ على أمل توصل الأطراف الليبية إلى تسوية سياسية، تنهي سنوات الانقسام والصراع في البلا

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