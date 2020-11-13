أبو بكر سعيد: الخلافات تفاقمت عندما وصل أطراف الحوار إلى ترشيحات شاغلي المناصب العليا

قال عضو مجلس النواب الموازي أبو بكر سعيد، اليوم الجمعة، إن الحوار في تونس لن يكون مختلفا عن اتفاق الصخيرات، الذي يعد أفضل بكثير مما يحدث اليوم.

وأضاف أبو بكر سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الخلافات تفاقمت عندما وصلوا للترشيحات وتسمية شاغلي المناصب العليا، فالفشل وارد أن لم تحدث توافقات وضغوط قوية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن ما تفعله البعثة هو تجسيد لظاهرة تقاسم المناصب بين شخصيات جدلية ومتنفذة كلها تدعي تمثيلها لقبائل ومدن وأحزاب سياسية، فمن يملك السلطة والثروة والسلاح هو الحاكم ومن لا يملك فهو المحكوم” على حد زعمه.

وادعى أن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو أفضل الحلول لإنهاء صراع السلطة.

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