الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق الشمال، وتكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت ومناطق الخليج.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و25 درجة مئوية على جميع المناطق.

ففي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي، فرصة هطول أمطار من حين لآخر على بعض المناطق، ومن المتوقع أن تكون غزيرة أحيانا على المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت، تصحبها سحب رعدية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرداه فمازالت الفرصة مهيئة لهطول أمطار من حين لآخر، قد تصحبها سحب رعدية، وتكون غزيرة أحيانا على مناطق الخليج، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على الجبل الأخضر، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية، وبين 17 و19 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم على مناطق الجفرة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها سحب رعدية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية.

أما الكفرة – السرير – تازربو فالسماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 درجة مئوية.

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