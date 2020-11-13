النقاصة: الترتيبات الأمنية تبدأ بسحب كل القوات والميليشيات لمسافة 5 كيلو متر جنوب الطريق الساحلي

أعلن مختار النقاصة، عضو وفد حكومة الوفاق في لجنة العشرة العسكرية المشتركة، تفاصيل الترتيبات الأمنية العاجلة لفتح الطريق الساحلي التي اعتمدتها اللجنة، أمس الخميس.

أوضح النقاصة، في تصريح صحفي له، اليوم الجمعة، أن الترتيبات الأمنية العاجلة تبدأ في المرحلة الأولى بسحب كل القوات الموجودة والميليشيات والمرتزقة والمقاتلين الأجانب لمسافة 5 كيلو متر جنوب الطريق الساحلي.

وأضاف النقاصة أن ترتيبات المرحلة الثانية ستشمل سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المثلث الممتد من بلدة سوكنة في بلدية الجفرة جنوبا إلى بوابة أبو قرين غربا وبوابة بن جواد شرق إلى طرابلس وبنغازي.

وكان الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمقرها الدائم في مدينة سرت، قد اختتم أعماله ضمن الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة التي استمرت ثلاثة أيام.

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