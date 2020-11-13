الصغير: منع المجلس الرئاسي الجديد من مناقشة الاتفاقات الخارجية السابقة يهدف لحماية مصالح الإخوان وتركيا

هاجم وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق السفير السابق حسن الصغير النص الوارد في الفقرة العاشرة من المادة السادسة، مؤكداً أنها فقرة لم تناقش داخل قاعة ملتقى الحوار الليبي في تونس.

واعتبر الصغير في تصريحات صحفية أنه تم التلاعب بهذه المادة في لجنة صياغة الدستور التي تسيطر عليها جماعة الإخوان.

وأكد الصغير أن الهدف من تمرير هذه المادة هو حماية مصالح جماعة الإخوان بالإبقاء على الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، وشرعنة استمرار تركيا في الأراضي الليبية وحماية المصالح الاقتصادية لأردوغان في ليبيا.

ونصت الفقرة العاشرة من المادة السادسة لمذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي على أن لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24