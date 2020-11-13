وضع وبائي مقلق في ليبيا.. وجهود محلية لمحاصرة “كورونا”

أرقام جديدة يسجلها المركز الوطني لمكافحة الأمراض للمصابين بفيروس “كورونا”، في إطار رصده اليومي للوضع الوبائي المحلي؛ الذي بات مقلقًا رغم الإجراءات والتدابير المتخذة.

وسجل المركز 824 حالة إيجابية، بينها 555 حالة جديدة و269 حالة مخالطة.

وحازت طرابلس على النسبة الأعلى في عدد الإصابات حيث سجلت 306 حالات، تلتها مصراتة بـ 78 حالة، ثم بنغازي بـ 30 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات في ليبيا إلى 72,628 حالة إصابة، و995 حالة وفاة.

وتبذل السلطات الصحية في البلاد مساعٍ عديدة لتقليل ومحاصرة الوباء من خلال الرصد والتقصي.

ونظّم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ورشة عمل بإدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بطرابلس، بحضور المنسق الوطني للرصد والاستجابة السريعة بالمركز.

وتناولت الورشة إيضاح آلية عمل الرصد ودوره في اكتشاف ومكافحة فيروس “كورونا المستجد”، وكيفية التعاون وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة بصندوق التضامن الاجتماعي على الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه، والإجراءات الاحترازية المطلوب اتخاذها في مجال مكافحة العدوى داخل المرافق.

كما عُقدت ورشة عمل أخرى حول تحديث خطة الاستجابة الوطنية لمجابهة فيروس “كورونا المستجد”.

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