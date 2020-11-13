«شعبة الإعلام الحربي» تنعي عميد طيار صالح البرعصي آمر قاعدة القرضابية

نعت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد طيار صالح حبيب البرعصي آمر قاعدة القرضابية، الذي توفى أمس الخميس بعد صراع مع المرض.

“الشعبة” قالت في بيان، اليوم الجمعة: “ببالغ الأسى والحزن و بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ننعي العميد طيار صالح حبيب البرعصي أمر قاعدة القرضابية، الذي انتقل الى رحمة الله أمس الخميس بعد صراعه مع المرض”.

أضافت “الشعبة”: “ندعو الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويبدله أهلاً خيراً من أهله وداراً خيراً من داره، وينزله منزلاً حسنًا في فردوسه الأعلى، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.