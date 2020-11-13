وفد «معهد المهن الهندسية» يكرم «عقيلة صالح» بدرع «العطاء والوفاء»

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وفداً من إدارة المعهد العالي للمهن الهندسية بالقبة ضم مدير عام المعهد ونائبه ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد ومدير مكتب التوثيق والمعلومات ومدير مكتب المراجعة والمسجل العام بالمعهد وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمُعيدين.

قدم الوفد شُكره وامتنانه لرئيس مجلس النواب لدعمه الدائم والمتواصل للمؤسسات التعليمية في أنحاء البلاد، كما هنأ الوفد بقرار ترفيع المعهد إلى كلية العلوم التقنية/ القبة وأطلع على سير العملية التعليمية بالمعهد وأطلع على المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسة.

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية دور مؤسسات التعليم العالي التقنية في الدفع بعجلة التنمية وسُبل الارتقاء بها.

وفي ختام اللقاء قام الوفد بتكريمه بتقديم درع العطاء والوفاء له تقديراً لدوره الوطني والريادي في حفظ الوطن ووحدته واستقراره ، وقدم الوفد دعوة عقيلة صالح لزيارة المعهد