الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن أسفها لغرق مركب للمهاجرين وطالبي اللجوء ومصرع 74 منهم

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن أسفها لما تعرض له مركب للمهاجرين وطالبي اللجوء قرب السواحل الليبية مساء أمس الخميس.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الجمعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها تلقت خبر مصرع 74 مهاجر وطالب لجوء، إثر غرق مركبهم قرب سواحل مدينة الخمس غرب ليبيا ببالغ الأسف.

وكان قارب يحمل على متنه أكثر من 120 شخصا من بينهم نساء وأطفال، قد تعرض للغرق أمس الخميس، ما أدى إلى مصرع 74 شخصا من بينهم، في حادث مروع يضاف إلى ملف معاناة المهاجرين.

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