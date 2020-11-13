ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

13 November, 2020

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،اليوم الجمعة ،عن أسفها لما تعرض له مركب للمهاجرين وطالبى اللجوء قرب السواحل الليبية مساء يوم أمس.

و قد تم الإعلان عن مصرع 74 مهاجر و طالب لجوء ، إثر غرق مركبهم قرب سواحل مدينة الخمس غرب ليبيا ، وكان القارب يحمل على متنه أكثر من 120 شخصا من بينهم نساء وأطفال!

وقالت اللجنة إن هذا الحادث المروّع يفاقم من معاناة المهاجرين ، وذلك بسبب سياسات الإتحاد الأوروبي يقتل كل يوم أبناء أفريقيا .