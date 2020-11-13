وفد «كلية التقنية الطبية» لـ«عقيلة صالح»: مبادرتك هي الطريق الوحيد للم الشمل

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة أعضاء هيئة التدريس بكلية التقنية الطبية درنة بحضور وزير التعليم بالحكومة الليبية، حيث تناول اللقاء عدد من قضايا الشأن العام بالبلاد عام والعملية التعليمية بكلية التقنية الطبية درنة.

وفي ختام اللقاء أصدر أعضاء هيئة التدريس بكلية التقنية الطبية درنة بياناً أكدو فيه دعمه الكامل لمبادرة السلام التي قدمها رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، مؤكدين على أنها الطريق الوحيد لِلم شمل الوطن وحقن دماء أبناءه والسير في الإتجاه الديمقراطي من أجل وحدة الصف ونبذ الفقرة والمُضي قُدماً في مساعي السلام وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد مؤسسات الدولة ومشاركة جميع مكونات وأطياف المجتمع في بناء الوطن بطريقة سلمية عن طريق انتخابات حرة نزيهة.