260 فارسا يشاركون في مهرجان سرت الكبرى للفروسية

أشرف رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت ،اليوم الجمعة ،على انطلاق فعاليات مهرجان سرت الكبرى للفروسية الشعبية بمنطقة النبيلية والذي ينظمه الاتحاد الفرعى للفروسية الشعبية بسرت وبمشاركة أكثر من مائتان وستون فارسا شعبيا يمثلون نوادي الفروسية ببلديات ومناطق سبها وودان وبنغازي وسرت.

وحضر جانب من المهرجان المنسق الاجتماعى للقيادة العامة بسرت وعدد من اعضاء المجلس الاجتماعى بسرت ومدير ادأرة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت ورئيس الاتحاد الفرعى للفروسية سرت و رؤوساء أندية الفروسية بالمناطق المشاركة واعضاء الاتحاد الفرعى للفروسية سرت و جمهور ومحبى وعشاق الفروسية والشعر الشعبى.

وقال مسؤول ادأرة الاعلام بالبلدية محمد الاميل أن هذا المهرحان شهد حضور متميز وكبير مؤكدا أن هدا المهرجان يأتى تزامنا مع أحتضان المدينة لاجتماعات لجنة العشرة العسكرية المشتركة تحت شعار سرت تجمعناو أكد ان المهرجان يأتى فى ظروف تستدعى تكاثفنا من أجل السلام والمصالحة وان هدا اللقاء يعبر عن قدرة الليبيين على تجاوز المحن والمأسى التى تواجههم

ومن جهتة اوضح رئيس الاتحاد الفرعى للفروسية سرت أبوبكر حامد أن المهرجان تم خلاله مشاركات واسعة من عدة أندية من مناطق مختلفة بعروض أعقاد الميز الشعبى للفروسية بمشاركة المئات من الفرسان الشعبين على صهوات جيادهم الاصيلة الدين قدمو لوحات جميلة وسط الاهازيج الشعبية وقصائد شعر تغنو بة عدد من الشعراء الشعبيين بالوطن وعن السلام والمصالحة ولم الشمل وعن مدينتهم سرت.