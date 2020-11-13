السايح يبحث مع السفير الهولندي خطط الدعم الدولي لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم

ليبيا – بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع سفارة مملكة هولندا لدى ليبيا خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

رئيس مجلس المفوضية عماد السايح عقد أمس الخميس اجتماعا مع السفير الهولندي لدى ليبيا لارس توميرس بحضور عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر علي.

واستعرض الاجتماع استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

ومن جانبه،أعرب السايح عن تقديره لهذه المبادرة ،مشيداً بالتجربة الديمقراطية التاريخية لهولندا كونها من أعرق الدول ذات البرلمانات المنتخبة وعاصمة العالم القانونية.

ومن جهته، أبدى توميرس ترحيب بلاده بالتعاون وتقديم الخبرات والاستشارات الفنية في المجال الانتخابي ،مثمناً الجهود المبذولة من المفوضية ومستوى التحضيرات المتقدمة في بنيتها التحتية واعتمادها على التقنيات الالكترونية وذلك للارتقاء بمهنية الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

يُشار إلى أن مملكة هولندا تعد من الدول المانحة منذ عام 2018 عبر مشروع (الترويج للانتخابات من أجل الشعب الليبيي) (PEPOL) الذي تشرف على تنفيذه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP ) بقيمة مليون وستمائة الف دولار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية