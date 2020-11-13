“نصية”: أقترح استمرار لجنة “5+5” وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر

دعا عضو مجلس النواب المقاطع عبد السلام نصية إلى مبادرة جديدة دون الاعتماد على مخرجات الملتقى السياسي المنعقد في تونس، برعاية الأمم المتحدة.

وقال نصية في تصريحات إعلامية: “أمام هذا الغموض الذي يكتنف الحوار في تونس، وأمام الصراع على المناصب، أعتقد أن الحل أصبح في الآتي: استمرار عمل لجنة 5+5 وتوسيع صلاحيتها لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية على أن ينتهى عملها في غضون 4 أشهر” وفق ادعائه.

وأضاف: “مع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال فترة من 6 -8 أشهر، ويمكن أن تتم بالتدريج أولا البرلمانية وتعقبها الرئاسية، على أن يتحول لقاء تونس للاتفاق على القاعدة الدستورية فقط سواء المؤقتة أو الدائمة” غلى حد زعمه.

يشار إلى أن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز قالت إن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي توصلوا إلى اتفاق تمهيدي حول خارطة الطريق من أجل إنهاء الفترة الانتقالية، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وشفافة خلال 18 شهرا، واتفقوا على العديد من الخطوات بما في ذلك الأساس الدستوري.