دي مايو: من مصلحتنا المشتركة الحفاظ على حوار حازم ولكن بناء مع أنقرة حول ليبيا والهجرة

ليبيا – جدد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو التأكيد على ان الحوار البناء مع تركيا أفضل من الصدام معها في اشارة الى التوتر الراهن بين أنقرة من جهة وباريس واثينا من الجهة الاخرى.

دي مايو وفي مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية وفقا لما نقلته وكالة”نوفا” الإيطالية اليوم الجمعة واجابة على سؤال فيما اذا كانت تركيا لا تزال محاورًا موثوقًا به لأوروبا قال:” لا أعتقد أن التوترات الأخيرة مع فرنسا قد فاقمت المواجهة مع تركيا، والتي لها أسباب أكثر تعقيدًا”.

وأضاف :”على الرغم من الإجراءات الأحادية العديدة التي استنكرناها، لا تزال تركيا شريكًا وحليفًا استراتيجيًا في حلف (ناتو)، فضلاً عن كونها مُحاورًا لا غنى عنه بشأن بعض الملفات ذات الأولوية بالنسبة لنا مثل ليبيا وسياسات الهجرة والطاقة”.

دي مايو إختتم:”لهذا السبب ما زلت على قناعة بأن من مصلحتنا المشتركة الحفاظ على حوار حازم ولكن بناء مع أنقرة، وهو بالتأكيد أكثر فائدة للجميع من المواجهة التي لا تؤدي إلا إلى عدم الاستقرار وإلحاق الضرر بالجميع”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية