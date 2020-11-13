ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

13 November, 2020

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا غرق قاربين، كانا يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا إلى 100 قتيل.

وغرق أحد القاربين قبالة ساحل مدينة الخُمس، والآخر قرب ساحل مدينة صرمان، أمس الخميس، حسب بيان المنظمة ،مشيرا إلى أن القاربين كان على متنهما أكثر من 140 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، وقد انتشلت جثث 31 قتيلا فقط، فيما تستمر أعمال البحث والإنقاذ.

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،اليوم الجمعة ،عن أسفها لما تعرض له مركب للمهاجرين وطالبى اللجوء قرب السواحل الليبية مساء يوم أمس.

و قد تم الإعلان عن مصرع 74 مهاجر و طالب لجوء ، إثر غرق مركبهم قرب سواحل مدينة الخمس غرب ليبيا ، وكان القارب يحمل على متنه أكثر من 120 شخصا من بينهم نساء وأطفال!

وقالت اللجنة إن هذا الحادث المروّع يفاقم من معاناة المهاجرين ، وذلك بسبب سياسات الإتحاد الأوروبي يقتل كل يوم أبناء أفريقيا .