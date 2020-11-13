نصية يدعو لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون 8 أشهر

دعا عضو مجلس النواب الموازي، عبد السلام نصية، اليوم الجمعة، إلى مبادرة جديدة مطالبا بترك الاعتماد على مخرجات الملتقى السياسي المنعقد في تونس برعاية الأمم المتحدة.

وقال نصية، في تصريح صحفي، إنه في ظل هذا الغموض الذي يكتنف الحوار في تونس، وأمام الصراع على المناصب، أرى أن الحل أصبح يتمثل في أن تستمر لجنة 5+5 في عملها مع توسيع صلاحيتها لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية على أن ينتهي عملها في غضون 4 أشهر.

وأضاف نصية، أنه خلال فترة من 6 -8 أشهر يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، موضحا انه يمكن أن تتم الانتخابات بالتدريج أولا البرلمانية وتعقبها الرئاسية، على أن يتحول لقاء تونس للاتفاق على القاعدة الدستورية فقط سواء المؤقتة أو الدائمة.

وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، قد قالت إن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي توصلوا إلى اتفاق تمهيدي حول خارطة الطريق من أجل إنهاء الفترة الانتقالية، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وشفافة خلال 18 شهرا، واتفقوا على العديد من الخطوات بما في ذلك الأساس الدستوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24