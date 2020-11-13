وسط غياب الرقابة .. المواطنون في مصراته يشكون ارتفاع أسعار الخضروات

يشكو المواطنون في مدينة مصراته من ارتفاع أسعار الخضروات بشكل مبالغ فيه، مقارنة بالسابق وبغيرها من المدن.

وأوضح المواطنون أن سعر كيلو الطماطم في السوق وصل إلى 9 دنانير بعد أن كانت في متناول الجميع، فيما أرجع بعض التجار أسباب ارتفاع الأسعار إلى جلبها من مدينة البيضاء التي تفصلها مسافات طويلة عن مدينة مصراتة، ولإغلاق الطريق، إضافة إلى رفع السعر من قبل التجار الذين يقومون بتخزين هذه الخضار.

ويعم ليبيا الغلاء منذ 2011 لعدم وجود رقابة على الأسواق في أسعار معظم السلع والمنتجات المعروضة وخاصة السلع الاستهلاكية اليومية، والمنتجات الغذائية.

ويبقى السوق المحلي بحاجة للرقابة في ظل غياب القانون والأمن.

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