منظمة الهجرة الدولية: وفاة 20 مهاجرا جراء غرق قارب قبالة السواحل الليبية

أكدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة وجود مخاوف من وفاة 20 مهاجرا جراء غرق قارب قبالة السواحل الليبية، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، صفاء مسيحلي، أثناء موجز صحفي عقدته في جنيف، أن القارب الخشبي المنكوب أبحر من مدينة صرمان غربي العاصمة طرابلس.

في الوقت نفسه، أشارت المتحدثة إلى أن الأمواج جرفت إلى الساحل مزيدا من جثث ضحايا الحادث المأساوي الأول الذي وقع أمس الخميس نتيجة انقلاب قارب مطاطي يقل على متنه 120 مهاجرا قبالة سواحل مدينة الخمس، وأسفر عن مصرع أكثر من 70 بينهم رضيع.

وأكدت المتحدثة أن إجمالي عدد ضحايا الحادثين بلغ حتى الآن 94 شخصا على الأقل.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم في الحادث الأول لا يزالون محتجزين في الخمس، داعية السلطات (في إشارة إلى حكومة الوفاق) إلى الإفراج عنهم واتخاذ إجراءات لمنع وقوعهم مجددا في أيدي مهربي البشر.

ولقي أكثر من 900 مهاجر غير شرعي مصرعهم منذ بداية العام الجاري خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.