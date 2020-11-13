«العوامي»: ليبيا لن تستقر بدون انتخابات رئاسية ورئيس ممثل للجميع

شكك عز الدين العوامي، النائب السابق لرئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في جدوى الملتقى السياسي الليبي المنعقد في تونس برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

“العوامي” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة، قائلاً: “بدون انتخابات رئاسية لن تستقر ليبيا ولكن يجب أن نحرص علي أن يحصل الجميع علي الضمانات التي تبدد مخاوفه وتضمن أن الرئيس ممثل لكل ليبيا ويحتاج الي أصوات من جميع بقاع ليبيا” وفق قوله.

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، توصل المشاركين «إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة».

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي عقدته، مساء الأربعاء، إن المشاركين اتفقوا أيضًا على توضيح الخطوات المقبلة بما في ذلك الأساس الدستوري وإجراء الانتخابات التي ستكون خلال فترة «لا تتجاوز 18 شهرًا».