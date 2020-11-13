دي مايو: نفضل الحوار مع تركيا من أجل حل الأزمة الليبية

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إنه يفضل الحوار مع تركيا عن الصدام معها، مضيفا أنه لايعتقد أن التوترات الأخيرة بين فرنسا وتركيا بشأن منطقة المتوسط قد زادت من المواجهة مع أنقرة.

وأضاف دي مايو في تصريحات صحفية، أنه برغم استنكار حلف الناتو للإجراءات الأحادية لتركيا في منطقة المتوسط لكنها مازالت حليفا استراتيجيا له.

وأوضح دي مايو أن تركيا مُحاورًا لا غنى عنه بشأن بعض الملفات مثل ليبيا وسياسات الهجرة والطاقة، مؤكدا أنه من المصلحة المشتركة الحفاظ على حوار بناء مع تركيا، مضيفا أنه أفضل للجميع من المواجهة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار وإلحاق الضرر بالجميع.

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