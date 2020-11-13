اجتماع موسع في سرت لتقييم المدارس المستهدفة بالصيانة

عقد ببلدية سرت اجتماع موسع بين رئيس المجلس التسييري للبلدية، ورئيس وأعضاء اللجنة المكلفة من وزير التعليم بالحكومة الليبية، وبعض المسؤولين من ذوي الاختصاص، وذلك لتقييم المدارس المستهدفة بالصيانة.

هذا وتناول الاجتماع دراسة إجراء صيانة عاجلة لإحدى وأربعين مؤسسة تعليمية بسرت، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماع فني بين مكتبي مشروعات البلدية ومصلحة التقينات التعليمية، لحلحلة المختنقات التي تواجه ملف الصيانة، لا سيما تلك التي تتعلق بالمدارس المدرجة ضمن صندوق دعم الاستقرار الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ببلدية سرت.

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