أوقاف الحكومة الليبية: إعادة سجاد المساجد مع استمرار الإجراءات الاحترازية

قرر رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، عمر الحداد، إعادة سجاد المساجد مع الاستمرار في الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
ووافقت الهيئٔة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، في وقت سابق على إعادة فتح المساجد مع إزالة السجاد، حتى لا يكون سببا في انتشار فيروس كورونا، وفقا لاشتراطات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، واللجنة الاستشارية الطبية.
وخاطبت الهيئة مؤخرا رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بخصوص السماح بإعادة سجاد المساجد، خصوصا مع دخول فصل الشتاء، وصعوبة الصلاة بدون فرش في المناطق الباردة.
وأعلنت الهيئة عن موافقة اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا على إعادة فرش المساجد.
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