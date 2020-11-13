أوقاف الحكومة الليبية: إعادة سجاد المساجد مع استمرار الإجراءات الاحترازية

قرر رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، عمر الحداد، إعادة سجاد المساجد مع الاستمرار في الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووافقت الهيئٔة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، في وقت سابق على إعادة فتح المساجد مع إزالة السجاد، حتى لا يكون سببا في انتشار فيروس كورونا، وفقا لاشتراطات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، واللجنة الاستشارية الطبية.

وخاطبت الهيئة مؤخرا رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بخصوص السماح بإعادة سجاد المساجد، خصوصا مع دخول فصل الشتاء، وصعوبة الصلاة بدون فرش في المناطق الباردة.

وأعلنت الهيئة عن موافقة اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا على إعادة فرش المساجد.