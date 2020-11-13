السيول تجتاح المنطقة السكنية برأس لانوف

أظهرت مقاطع فيديو للمواطنين اجتياح السيول للمنطقة السكنية برأس لانوف قادمة من اتجاه الطريق الساحلي الرابط بينها وبينها مدينة سرت، فيما طالبت السلطات المواطنين من مستخدمي الطريق الساحلي الرابط بين سرت والخليج واجدابيا بتوخي الحيطة والحذر تحسبا من المياه التي تقطع الطرقات نتيجة زحف السيول.

ومن جهة أخرى أشارت توقعات لحالة الطقس إلى تكون عواصف رعدية تتركز بعرض البحر قبالة ساحل خليج سرت (خليج السدرة) ومن المتوقع أن تبدأ هذه العواصف بالتعمق ناحية مدينة سرت، مع انتقالها شرقاً نواحي سلطان، وأم القنديل ، وبن جواد ، ورأس لانوف.

ومن المتوقع خلال فترة المساء من هذا اليوم الجمعة أن تمتد العواصف الرعدية نحو مناطق سهل بنغازي ، وأن تطال منطقة الخروبة بجنوب الجبل الأخضر وكذلك مناطق سهل المرج.

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