الثني يبحث آلية حلحلة المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية

بحث رئيس الحكومة، عبدالله الثني، أمس مع وزير الصناعة، السنوسي صالح، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة، امراجع غيث، ورئيس شركة المطاحن الوطنية، سليمان الذيب، بحث آلية حلحلة المشاكل التي تواجه شركة المطاحن.

الاجتماع تطرق لسير عمل الشركة، حيث اطلع رئيس الحكومة على خطة عمل الشركة خلال الفترة القادمة، وكيفية تأمين متطلبات السوق المحلي من الدقيق والأعلاف.

هذا واطلع رئيس الحكومة، على سير عمل المشاريع الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة، والمشاريع المقبلة للهيئة، وذلك خلال اجتماع بالخصوص ضم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، سالم بوزريدة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض فني يتضمن دراسة لمشاريع الاستثمار المزمع تنفيذها والتي تهدف إلى استغلال الأراضي والمواقع التابعة للهيئة بما يخلق فرص عمل للشباب والمستثمرين.

وفي هذا الصدد تم استعراض موقع خاص بالهيئة العامة للشباب والرياضة في مدينة بنغازي.

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