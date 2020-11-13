السعيدي: “المنتدى السياسي” سيتحول لسلطة تشريعية بديلة إذا لم يتوحد مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن المجتمعين في منتدى الحوار السياسي سيتفقون على الخروج بسلطة موحدة للمرحلة التمهيدية، تتكون من مجلس رئاسي ثلاثي بصلاحيات محددة وكذلك رئيس حكومة ونائبين له.

ولفت السعيدي في تصريحات صحفية إلى أن دور مجلس النواب سيتمثل في اعتماد الحكومة الجديدة فقط خلال مدة محددة حال توحد، وإلا سيعتمدها ملتقى الحوار السياسي ليتحول إلى سلطة تشريعية بديلة ومرجعية لأي خلاف يحدث بعد ذلك.

وأوضح النائب البرلماني أن جميع المشاركين متفقون على عدم إضاعة الفرصة التي لن تتكرر بالنسبة لهم على أن تترك بنود الترتيبات الأمنية والاقتصادية للمسارات الموازية، مرجحا إمكانية تأجيل موضوع القاعدة الدستورية لمرحلة لاحقة بعد الانتهاء من توحيد السلطة التنفيذية.